Вони не хочуть йти до ТЦК, — у Мінцифри повідомили про проблему із бронею ІТ-фахівців

Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% - хто ж тоді воюватиме, — заявив заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

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Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков назвав основною проблемою щодо побоювань мобілізації та бронювання ІТ-фахівців – відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік. Про це він розповів в інтервʼю LIGA.net.

"Вони не хочуть іти до ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", – сказав Борняков.

Він назвав це "дуже важким компромісом" – військові хотіли менший відсоток, а Мінцифра – більший. "Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% – хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", – додав заступник міністра.

Водночас Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу заберуть на війну – така ситуація відсутня.

Урядовець додав, що наявність статусу резидента "Дія.City" спрощує отримання статусу критичної компанії та бронювання працівників. Також чиновник пояснив, чому не бронюються ФОПи та гіг-контрактори: законом встановлено, що бронювати ФОП не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони – вони не бачать їхніх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", – пояснив Борняков.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий законопроект 10449 про посилення мобілізації передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо.

Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених на рівні з іншими.

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