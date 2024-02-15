Они не хотят идти в ТЦК, - в Минцифре сообщили о проблеме с бронью ІТ-специалистов

Мы не можем сегодня разрешить бронировать 100% – кто же тогда будет воевать, – заявил заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

Заместитель главы Министерства цифровой трансформации Александр Борняков назвал основной проблемой по поводу опасений мобилизации и бронирования ИТ-специалистов – отсутствие взятия многих специалистов на военный учет. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Они не хотят идти в ТЦК, и что делать с этим никто не знает. Сегодня существует, может, и не очень простая, но понятная система бронирования. Для критических компаний бронируется 50% военнообязанных", - сказал Борняков.

Он назвал это "очень тяжелым компромиссом" - военные хотели меньше процента, а Минцифра - больше. "Мы не можем сегодня разрешить бронировать 100% – кто же тогда будет воевать? У военных есть на это запрос", – добавил замминистра.

В то же время Борняков назвал мифом, что тех 50%, кого не забронировали, сразу заберут на войну – такая ситуация отсутствует.

Чиновник добавил, что наличие статуса резидента "Дія.City" упрощает получение статуса критической компании и бронирование работников. Также чиновник объяснил, почему не бронируются ФЛП и гиг-контракторы: законом установлено, что бронировать ФЛП нельзя, а в отношении гиг-контракторов отказали в Минобороны – они не видят их специальностей.

"Если человек работает на гиг-контракте, он завершается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", – объяснил Борняков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый законопроект 10449 об усилении мобилизации предусматривает возможность применять меры воздействия к уклонистов в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве вождения автомобиля и т.д.

Денис Малюська предлагает мобилизовать осужденных наравне с другими.

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