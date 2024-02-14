«Ніхто їх не планує запитувати», — Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених на рівні з іншими

Міністр наголосив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання — це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

Як відомо, у новому законопроєкті про мобілізацію пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням, однак у Мін’юсті говорять про радикальніші кроки. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що питання не в тому, щоб «дозволити» засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб. Міністр наголосив, що захист країни – не право, а обов’язок.

«Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу», – сказав Малюська.

Міністр наголосив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання – не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

«У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це», – сказав Малюська.

Глава відомства наголосив, що йдеться про десятки тисяч людей.

«Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?» – спитав Малюська.

Він також розповів, що відомство зараз займається напрацюваннями й у іншому питанні – щодо тих, хто ув’язнений. У цьому випадку, за його словами, підхід буде «трішки інший». У Мін’юсті хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

Раніше ми писали, що можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи законопроект щодо посилення мобілізації, який ухвалено в першому читанні, зазначив, що деякі норми точно не будуть підтримані Радою і будуть змінені. Він зазначив, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде", але буде інший примус.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10449 передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо. Право ініціювати заходи впливу буде у ТЦК.

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