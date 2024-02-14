Порошенко заявив, що його не випускають на конференцію в Мюнхен: у Верховній Раді прокоментували

У парламенті зазначили, що заяви щодо неучасті у конференції з безпеки є маніпулятивними.

Верховна Рада прокоментувала заяву лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де «Європейську солідарність» представляє Олексій Гончаренко.

«Заяви представників фракції «Європейська солідарність» щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними», – додають там.

У парламенті зазначають, що не отримували заяв і відповідних документів, які б підтверджували наміри Порошенка провести інші зустрічі в межах відрядження – зокрема з керівництвом ЄС і світовими лідерами.

Раніше Петро Порошенко заявив, що Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про його відрядження для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.