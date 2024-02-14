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  1. В Україні

Порошенко заявив, що його не випускають на конференцію в Мюнхен: у Верховній Раді прокоментували

21:10, 14 лютого 2024
У парламенті зазначили, що заяви щодо неучасті у конференції з безпеки є маніпулятивними.
Порошенко заявив, що його не випускають на конференцію в Мюнхен: у Верховній Раді прокоментували
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Верховна Рада прокоментувала заяву лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка про те, що йому відмовились підписувати відрядження для участі в Мюнхенській безпековій конференції. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

У Раді кажуть, що для участі в Мюнхенській безпековій конференції створили парламентську делегацію з представників влади й опозиції, де «Європейську солідарність» представляє Олексій Гончаренко.

«Заяви представників фракції «Європейська солідарність» щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними», – додають там.

У парламенті зазначають, що не отримували заяв і відповідних документів, які б підтверджували наміри Порошенка провести інші зустрічі в межах відрядження – зокрема з керівництвом ЄС і світовими лідерами.

Раніше Петро Порошенко заявив, що Руслан Стефанчук не підписав розпорядження про його відрядження для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

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