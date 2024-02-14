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Порошенко заявил, что его не выпускают на конференцию в Мюнхен: в Верховной Раде прокомментировали

21:10, 14 февраля 2024
В парламенте отметили, что заявления о неучастии в конференции по безопасности манипулятивны.
Порошенко заявил, что его не выпускают на конференцию в Мюнхен: в Верховной Раде прокомментировали
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Верховная Рада прокомментировала заявление лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко о том, что ему отказались подписывать командировки для участия в Мюнхенской конференции безопасности. Об этом идет речь на официальном сайте парламента.

В Раде говорят, что для участия в Мюнхенской конференции безопасности создали парламентскую делегацию из представителей власти и оппозиции, где «Европейскую солидарность» представляет Алексей Гончаренко.

«Заявления представителей фракции «Европейская солидарность» относительно неучастия их фракции в Мюнхенской конференции по безопасности манипулятивны», – добавляют там.

В парламенте отмечают, что не получали заявлений и соответствующих документов, подтверждающих намерения Порошенко провести другие встречи в рамках командировки – в частности с руководством ЕС и мировыми лидерами.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Руслан Стефанчук не подписал распоряжение о его командировке для участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом.

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