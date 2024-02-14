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  1. В Украине

В парламенте обсуждают вопросы регулирования Telegram, — глава Нацсовета

21:01, 14 февраля 2024
Депутаты высказывают мнение о том, что нужно принимать серьезные меры.
В парламенте обсуждают вопросы регулирования Telegram, — глава Нацсовета
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В Верховной Раде уже обсуждается вопрос регулирования мессенджера Telegram. Об этом рассказала председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

«На прошлой неделе я слышала от определенных депутатов мнения о том, что нам нужно принимать серьезные меры», — отметила она.

Герасимюк отметила, что эти меры нужно хорошо продумывать.

«Но то, что с этим нужно справляться – это факт», — подчеркнула глава Нацсовета.

Ранее в разведке заявили, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Добавим,  Алексей Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram.

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