Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram

Олексій Данілов: «Телеграм - небезпечний месенджер, і якщо до нас надійдуть документи служб про його заборону - за нами не забариться».

Фото: racurs.ua

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що месенджер Telegram є небезпечним та вразливим. Про це він сказав у інтерв’ю «Ліга.net».

«Ні, в мене Телеграма нема. Я вважаю, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер. І я не визнаю анонімних речей. Коли я бачу якогось Колю228, мені треба розуміти, що це за Коля», - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи користується він особисто Telegram.

Також секретар РНБО наголосив, що «Telegram – це системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. Це не про журналістику, це про вплив».

«З точки зору національної безпеки це дуже-дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я би хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина», - сказав Данілов.

На запитання, чи планує влада якимось чином заборонити Telegram, секретар РНБО відповів: «Ну, уявляєте собі, зараз М'ячеславович каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки».

За словами Данілова, «якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться».

Раніше у Мінкульті виступили за державне регулювання Telegram.

Додамо, Нацрада шукає способи регулювання Telegram в Україні.

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