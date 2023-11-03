В Іспанії мають намір заборонити авіарейси на короткі відстані

Під удар, зокрема, можуть потрапити авіарейси з Барселони, Валенсії, Аліканте та Севільї до Мадрида.

Влада Іспанії розглядає можливість заборони коротких внутрішніх авіарейсів та їх заміну швидкісними потягами. Метою є скорочення викидів парникових газів. Про це повідомляє Politico.

Ідея схожа на програму, що раніше стартувала у Франції, і передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива залізницею із тривалістю поїздки менше 2,5 годин. Під удар, зокрема, можуть потрапити авіарейси з Барселони, Валенсії, Аліканте та Севільї до Мадрида.

Іспанський залізничний оператор компанія Renfe вже заявила, що готова відреагувати на збільшення попиту на пасажирські перевезення. Там запевняють, що мають достатню кількість високошвидкісних поїздів, щоб забезпечити перевезення між Мадридом та згаданими великими містами.

Але експерти та представники транспортних компаній висловлюють сумніви, що цю ідею вдасться реалізувати і що вона взагалі має сенс. У звіті, опублікованому на початку цього року, сказано, що на внутрішні авіарейси припадає менше 1% викидів CO2 в Іспанії, а рейси зі столиці Іспанії в інші великі міста додали 329 мільйонів євро до ВВП країни минулого року.

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