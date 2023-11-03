В Испании намерены запретить авиарейсы на короткие расстояния

Под удар, в частности, могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севилье в Мадрид.

Власти Испании рассматривают возможность запрещения коротких внутренних авиарейсов и их замену скоростными поездами. Целью является сокращение выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Politico.

Идея похожа на ранее стартовавшую во Франции программу и предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива железной дорогой с продолжительностью поездки менее 2,5 часов. Под удар, в частности, могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севилье в Мадрид.

Испанский железнодорожный оператор компания Renfe уже заявила, что готова отреагировать на увеличение спроса на пассажирские перевозки. Там уверяют, что имеют достаточное количество высокоскоростных поездов для обеспечения перевозки между Мадридом и упомянутыми крупными городами.

Но эксперты и представители транспортных компаний сомневаются, что эту идею удастся реализовать и что она вообще имеет смысл. В отчете, опубликованном в начале этого года, сказано, что на внутренние авиарейсы приходится менее 1% выбросов CO2 в Испании, а рейсы из столицы Испании в другие крупные города прибавили 329 миллионов евро в ВВП страны в прошлом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.