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«Это аксиома» – воевать или служить придется всем украинцам, – Данилов

10:25, 3 ноября 2023
Украинцы должны готовиться воевать, не все могут брать оружие в руки, однако каждый может сделать свой вклад – секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Это аксиома» – воевать или служить придется всем украинцам, – Данилов
Источник фото: СНБО
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россия продолжает вести войну, и все украинцы должны быть готовы защищать свою страну, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью для Liga.net.

«Это аксиома, и не надо этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея сумасшедшего соседа. Даже когда произойдет фрагментация россии, мы должны быть готовы. А фрагментация россии состоится обязательно при нашей жизни», – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась до сих пор. Правительство Украины не скрывает этого факта, в отличие от россии, которая не признает своего участия в войне.

Данилов отметил, что не все граждане могут брать оружие в руки и воевать, но каждый может сделать свой вклад в поддержку страны и ее армии.

Данилов отметил важность получения современных средств поражения и помощи от партнеров, поскольку только оставаться за линией фронта будет чрезвычайно трудно. В этом контексте, Украина получает современное оружие, такое как ATACMS и SCALP, которые являются гораздо более эффективными в современных условиях войны.

«Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодыми - немножко искаженное», – подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, вопрос снижения предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет еще не получил окончательного утверждения от Президента Украины Владимира Зеленского.

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