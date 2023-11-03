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Арестовичем занимается Служба безопасности Украины, — Данилов

10:42, 3 ноября 2023
По его словам, спецслужба работает, но не стоит ожидать слишком быстрого результата.
Арестовичем занимается Служба безопасности Украины, — Данилов
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Служба безопасности Украины занимается расследованием деятельности экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Лига.НЕТ».

По его словам, спецслужба работает, но не стоит ожидать слишком быстрого результата.

«Я бы был гораздо более осторожным со словосочетанием «СБУ ничего не делает». Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня», – сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, понимает ли Данилов, что Арестовича «фактически создала и легитимизировала» именно команда президента, он ответил: «Мы не Офис президента, я в работу ОП не вмешиваюсь, я не набираю туда кадры и не знаю, откуда эти советники там берутся. ».

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