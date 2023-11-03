Арестовичем займається Служба безпеки України, — Данілов

За його словами, спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату.

Служба безпеки України займається розслідування діяльності екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Ліга.НЕТ».

За його словами, спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату.

«Я би був набагато обережнішим зі словосполученням «СБУ нічого не робить». Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні», - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи розуміє Данілов, що Арестовича «фактично створила і легітимізувала» саме команда президента, він відповів: «Ми не Офіс президента, я в роботу ОП не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться».

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