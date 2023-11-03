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Підсистему відеоконференцзв'язку оновили: що змінилося

11:20, 3 листопада 2023
У підсистемі відеоконференцзв'язку було реалізовано низку функцій та виправлено деякі помилки.
Підсистему відеоконференцзв'язку оновили: що змінилося
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про оновлення підсистеми відеоконференцзв'язку.

Реалізовано       

Для організатора:       

- Створення конференції з бронюванням на основі поточної в розділі «Мої конференції». В нову конференцію з поточної переносяться всі заповнені поля із вкладки «Параметри» та всі учасники;      

- Доопрацьовано мобільний інтерфейс (вибір періоду бронювання в календарі) з метою можливості здійснення бронювання із смартфону;       

- Заборону корегування дати та часу планової конференції з бронюванням на сторінці конференції в зв’язку з тим, що такі корегування не відображаються в календарі бронювання.  

Виправлено

Не коректне відображення інформації при використанні фільтру в службовому кабінеті адміністратора.

Помилку при редагування ролі адміністратора організації. В деяких випадках могли зникати його права під час редагування його профілю.

Можливість адміністратору організації, в якого ще є права загального адміністратора, змінювати організатора планових конференцій (до цього потрібно було прибирати права загального адміністратора, щоб змінити організатора планової конференції).

Помилку, яка іноді виникала при фільтрації у службовому кабінеті на вкладці «Відеоконференції»

Прибрано відображення в протокол помилки №713, так як вона логується виключно для аналізу можливих збоїв.

При створенні конференції на основі поточної не відпрацьовував функціонал «Одразу на трибуну» (виправлено хотфіксом 23.10.2023).

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