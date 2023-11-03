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Помилка в роботі Державного реєстру речових прав: що відбувається

10:23, 3 листопада 2023
ДП «НАІС» попереджає про помилки у ДРРП через оновлення Google Chrome.
Помилка в роботі Державного реєстру речових прав: що відбувається
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомляє про надходження значної кількості скарг від користувачів, які стикаються з помилками, зокрема, «Open database is not defined» та подібними.

Зазначається, що ці помилки виникли у зв'язку із нещодавнім оновленням браузера Google Chrome до версії 119, яке припинило підтримку технології WebSQL, яка використовується в роботі програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

ДП «НАІС» зараз активно працює над вирішенням цієї ситуації і планує найближчим часом випустити оновлення ДРРП, яке усуне описані помилки та забезпечить коректну роботу сервісу у браузері Google Chrome.

Проте для користувачів, які тимчасово не можуть використовувати ДРРП у браузері Google Chrome, є можливість скористатися іншим браузером для отримання доступу до необхідних послуг.

Адміністрація ДП «НАІС» приносить вибачення за тимчасові незручності та висловлює подяку користувачам за розуміння та терпимість.

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