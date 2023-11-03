Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкммана-Фріда визнали винним у багатомільярдному шахрайстві

Сем Бенкмен-Фрід, обвинувачений за сімома пунктами, зокрема, у шахрайстві зі збанкрутілою криптобіржею FTX, визнаний винним.

Джерело фото: hashtelegraph.com

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкммана-Фріда було визнано винним у шахрайстві за версією прокуратури, тепер йому загрожують десятиліття ув'язнення. Таке рішення було ухвалено присяжними федерального суду Мангеттена, – повідомляє Reuters.

За даними прокуратури, засновник криптобіржі незаконно заволодів 8 мільярдами доларів, які належали клієнтам біржі.

Загалом він був обвинувачений за сімома пунктами:

Два звинувачення в шахрайстві з використанням засобів зв’язку.

Два звинувачення в змові з метою шахрайства з використанням засобів зв’язку.

Одне звинувачення у відмиванні грошей.

Звинувачення у змові з метою вчинення товарного шахрайства.

Звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами.

Звинувачення у змові з метою обману США і вчинення порушень у фінансуванні виборчих кампаній.

Незважаючи на це, він відмовився визнати свою провину. Суддя призначив оголошення вироку на 28 березня 2024 року.

Криптобіржа FTX, заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році, на початку 2022 року оцінювалася в 32 мільярди доларів. Проте після розслідування журналістів у листопаді 2022 року, яке розкрило фінансові труднощі компанії, інвестори почали масово виводити свої кошти з біржі.

Найбільша криптовалютна біржа Binance розглядала можливість придбання FTX, але відмовилася від цього після перевірки фінансового стану біржі. У результаті цих труднощів FTX оголосила про банкрутство, і Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора.

У грудні 2022 року на Багамських островах Сема Бенкмана-Фріда арештували, і його звинувачують у незаконному використанні мільярдів доларів, які належали клієнтам біржі, для підтримки свого криптофонду Alameda Research та впливу на державну політику США.

За результатами четвергового судового рішення, Бенкман-Фрід визнаний винним у всіх цих звинуваченнях у шахрайстві і змові.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.