Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкммана-Фріда визнали винним у багатомільярдному шахрайстві

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкммана-Фріда було визнано винним у шахрайстві за версією прокуратури, тепер йому загрожують десятиліття ув'язнення. Таке рішення було ухвалено присяжними федерального суду Мангеттена, – повідомляє Reuters.
За даними прокуратури, засновник криптобіржі незаконно заволодів 8 мільярдами доларів, які належали клієнтам біржі.
Загалом він був обвинувачений за сімома пунктами:
- Два звинувачення в шахрайстві з використанням засобів зв’язку.
- Два звинувачення в змові з метою шахрайства з використанням засобів зв’язку.
- Одне звинувачення у відмиванні грошей.
- Звинувачення у змові з метою вчинення товарного шахрайства.
- Звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами.
- Звинувачення у змові з метою обману США і вчинення порушень у фінансуванні виборчих кампаній.
Незважаючи на це, він відмовився визнати свою провину. Суддя призначив оголошення вироку на 28 березня 2024 року.
Криптобіржа FTX, заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році, на початку 2022 року оцінювалася в 32 мільярди доларів. Проте після розслідування журналістів у листопаді 2022 року, яке розкрило фінансові труднощі компанії, інвестори почали масово виводити свої кошти з біржі.
Найбільша криптовалютна біржа Binance розглядала можливість придбання FTX, але відмовилася від цього після перевірки фінансового стану біржі. У результаті цих труднощів FTX оголосила про банкрутство, і Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора.
У грудні 2022 року на Багамських островах Сема Бенкмана-Фріда арештували, і його звинувачують у незаконному використанні мільярдів доларів, які належали клієнтам біржі, для підтримки свого криптофонду Alameda Research та впливу на державну політику США.
За результатами четвергового судового рішення, Бенкман-Фрід визнаний винним у всіх цих звинуваченнях у шахрайстві і змові.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.