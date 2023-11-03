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Спроби москви посилити ядерні ризики – США розкритикували вихід рф із Договору про заборону ядерних випробувань

09:24, 3 листопада 2023
Держдеп США називає відкликання росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань «кроком у неправильному напрямку».
Спроби москви посилити ядерні ризики – США розкритикували вихід рф із Договору про заборону ядерних випробувань
Джерело фото: ukrinform
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Державний департамент Сполучених Штатів Америки висловив стурбованість стосовно рішення росії щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) та назвав цей крок «значним кроком у неправильному напрямку». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, – повідомляє «Голос Америки».

Блінкен підкреслив, що такі дії росії лише послаблюють довіру до міжнародного режиму контролю над озброєннями і відводять світ далі від досягнення чинності ДВЗЯВ, а не наближають до неї. Він також висловив вдячність іншим країнам, які висловили свою стурбованість діями рф у цьому питанні.

Держсекретар наголосив на безвідповідальності заяв російської влади щодо вибухових випробувань ядерної зброї та дератифікації ДВЗЯВ.

«Це продовжує тривожні та помилкові спроби москви посилити ядерні ризики та підняти напруженість, оскільки вона веде свою незаконну війну проти України», – зазначив Блінкен.

Він також підкреслив, що Вашингтон залишається відданим досягненню набуття чинності ДВЗЯВ і підтверджує свою прихильність мораторію на випробування ядерних вибухів нульової потужності, який діє протягом 30 років.

Нагадаємо, що 2 листопада російський диктатор путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань має на меті заборону всіх ядерних вибухів, незалежно від їхнього призначення – будь то військові чи цивільні. До цього моменту ДВЗЯВ було підписано 187 країн і ратифіковано 178. Аби договір набув чинності, його мають ратифікувати всі учасники.

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