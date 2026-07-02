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Смарт-тахографи та транспортний безвіз: що змінилося для українських перевізників

07:54, 2 липня 2026
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З 1 липня в Україні набрала чинності вимога щодо оснащення вантажних автомобілів, які вперше реєструються для міжнародних перевезень, смарт-тахографами другого покоління (G2v2).
Смарт-тахографи та транспортний безвіз: що змінилося для українських перевізників
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З 1 липня Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що нова норма є частиною виконання Угоди про «транспортний безвіз» з Європейським Союзом і кроком до інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір.

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За словами заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача, поступове впровадження смарт-тахографів стосується не лише адаптації до європейських вимог, а й забезпечення чесної конкуренції та безпеки на дорогах, а також створення рівних умов для українських перевізників на ринку ЄС. Він зазначив, що Україна продовжує гармонізувати законодавство зі стандартами Євросоюзу, щоб українські компанії працювали за однаковими правилами з європейськими партнерами.

Важливо, що нова вимога не поширюється на всі вантажівки. Вона стосується лише транспортних засобів, які з 1 липня вперше реєструються в Україні та використовуються для міжнародних перевезень.

У міністерстві також повідомили, що для впровадження нових правил уже створено необхідну інфраструктуру. Зокрема, працює понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів, видано понад 29 тисяч таких карток, а також триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для роботи з новими пристроями.

Гармонізація правил автомобільних перевезень із законодавством ЄС продовжується з метою переходу українських перевізників на єдині європейські стандарти.

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Україна транспорт Міністерство розвитку громад та територій

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