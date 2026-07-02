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Смарт-тахографы и транспортный безвиз: что изменилось для украинских перевозчиков

07:54, 2 июля 2026
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С 1 июля в Украине вступило в силу требование об оснащении грузовых автомобилей, впервые регистрируемых для международных перевозок, смарт-тахографами второго поколения (G2v2).
Смарт-тахографы и транспортный безвиз: что изменилось для украинских перевозчиков
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С 1 июля Министерство развития общин и территорий сообщило, что новая норма является частью выполнения Соглашения о «транспортном безвизе» с Европейским Союзом и шагом к интеграции Украины в единое европейское транспортное пространство.

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По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача, постепенное внедрение смарт-тахографов касается не только адаптации к европейским требованиям, но и обеспечения честной конкуренции и безопасности на дорогах, а также создания равных условий для украинских перевозчиков на рынке ЕС. Он отметил, что Украина продолжает гармонизировать законодательство со стандартами Евросоюза, чтобы украинские компании работали по одинаковым правилам с европейскими партнерами.

Важно, что новое требование не распространяется на все грузовики. Оно касается только транспортных средств, которые с 1 июля впервые регистрируются в Украине и используются для международных перевозок.

В министерстве также сообщили, что для внедрения новых правил уже создана необходимая инфраструктура. В частности, работает более 100 центров обслуживания карт для смарт-тахографов, выдано более 29 тысяч таких карт, а также продолжается обучение инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте работе с новыми устройствами.

Гармонизация правил автомобильных перевозок с законодательством ЕС продолжается с целью перехода украинских перевозчиков на единые европейские стандарты.

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Украина транспорт Министерство развития общин и территорий

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