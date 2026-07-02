В Украине официально стартовал сезон ловли раков, однако что нужно знать рыболовам, чтобы не получить штраф

Ограничения действовали более полугода и были введены для сохранения популяции раков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 июля в Киевской области и по всей Украине завершился сезонный запрет на лов раков, действовавший с 1 декабря 2025 года. Отныне любители рыбалки снова могут добывать этих речных обитателей, соблюдая Правила любительского рыболовства. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

В Украине открыт сезон ловли раков

На водоемах Украины отменен запрет на лов раков, который длился с конца прошлого года. С сегодняшнего дня рыболовы могут возобновить их лов при условии соблюдения природоохранных требований.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок отметил, что отмена запрета является долгожданной для многих рыболовов, однако подчеркнул необходимость ответственного отношения к водным биоресурсам и соблюдения законодательства.

Правила ловли раков

Согласно действующим нормам, одному человеку разрешается вылавливать до 30 раков в сутки.

Разрешенные способы ловли:

ручной сбор;

раколовка типа «хапка» диаметром до 70 см с шагом ячейки до 22 мм (не более одной на рыбака);

подсак диаметром до 100 см;

«хватка» («паук») размером не более 1×1 м с шагом ячейки до 10 мм.

При этом запрещен ручной отлов раков в темное время суток — позднее чем через час после захода солнца и ранее чем за час до его восхода — с использованием подсветки.

Минимальные размеры для вылова

При ловле раков обязательно следует учитывать минимально допустимые размеры:

в днепровских водохранилищах — 11 см;

в других внутренних водоемах и Черноморском регионе — 10 см;

в Азовском регионе — 9 см.

Длину определяют по спине — от линии между серединой глаз до края средней хвостовой пластины.

Ответственность за нарушение

За незаконный вылов раков предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также возмещение убытков рыбному хозяйству.

Размер компенсации составляет 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.