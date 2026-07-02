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В Украине официально стартовал сезон ловли раков, однако что нужно знать рыболовам, чтобы не получить штраф

07:36, 2 июля 2026
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Ограничения действовали более полугода и были введены для сохранения популяции раков.
В Украине официально стартовал сезон ловли раков, однако что нужно знать рыболовам, чтобы не получить штраф
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1 июля в Киевской области и по всей Украине завершился сезонный запрет на лов раков, действовавший с 1 декабря 2025 года. Отныне любители рыбалки снова могут добывать этих речных обитателей, соблюдая Правила любительского рыболовства. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

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В Украине открыт сезон ловли раков

На водоемах Украины отменен запрет на лов раков, который длился с конца прошлого года. С сегодняшнего дня рыболовы могут возобновить их лов при условии соблюдения природоохранных требований.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок отметил, что отмена запрета является долгожданной для многих рыболовов, однако подчеркнул необходимость ответственного отношения к водным биоресурсам и соблюдения законодательства.

Правила ловли раков

Согласно действующим нормам, одному человеку разрешается вылавливать до 30 раков в сутки.

Разрешенные способы ловли:

  • ручной сбор;
  • раколовка типа «хапка» диаметром до 70 см с шагом ячейки до 22 мм (не более одной на рыбака);
  • подсак диаметром до 100 см;
  • «хватка» («паук») размером не более 1×1 м с шагом ячейки до 10 мм.

При этом запрещен ручной отлов раков в темное время суток — позднее чем через час после захода солнца и ранее чем за час до его восхода — с использованием подсветки.

Минимальные размеры для вылова

При ловле раков обязательно следует учитывать минимально допустимые размеры:

  • в днепровских водохранилищах — 11 см;
  • в других внутренних водоемах и Черноморском регионе — 10 см;
  • в Азовском регионе — 9 см.

Длину определяют по спине — от линии между серединой глаз до края средней хвостовой пластины.

Ответственность за нарушение

За незаконный вылов раков предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также возмещение убытков рыбному хозяйству.

Размер компенсации составляет 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

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Украина штраф / штрафы

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