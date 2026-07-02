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В Україні офіційно стартував сезон вилову раків, проте, що потрібно знати рибалкам, щоб не отримати штраф

07:36, 2 липня 2026
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Обмеження діяли понад пів року і були запроваджені для збереження популяції раків.
В Україні офіційно стартував сезон вилову раків, проте, що потрібно знати рибалкам, щоб не отримати штраф
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1 липня на Київщині та в усій Україні завершилася сезонна заборона на вилов раків, що діяла з 1 грудня 2025 року. Відтепер любителі риболовлі знову можуть добувати цих річкових мешканців, дотримуючись Правил любительського рибальства. Про це повідомили у Держрибагентстві.

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В Україні відкрито сезон лову раків

На водоймах України завершено заборону на вилов раків, яка тривала з кінця минулого року. З сьогоднішнього дня рибалки можуть відновити їхній вилов за умови дотримання природоохоронних вимог.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок зазначив, що скасування заборони є довгоочікуваним для багатьох рибалок, однак наголосив на необхідності відповідального ставлення до водних біоресурсів і дотримання законодавства.

Правила вилову раків

Згідно з чинними нормами, одній особі дозволяється виловлювати до 30 раків на добу.

Дозволені способи вилову:

  • ручне збирання;
  • раколовка типу «хапка» діаметром до 70 см із кроком вічка до 22 мм (не більше однієї на рибалку);
  • підсак діаметром до 100 см;
  • «хватка» («павук») розміром не більше 1×1 м із кроком вічка до 10 мм.

Водночас заборонено ручне збирання раків у темний час доби — пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу — із використанням підсвічування.

Мінімальні розміри для вилову

Під час риболовлі обов’язково слід враховувати мінімально дозволені розміри раків:

  • у дніпровських водосховищах — 11 см;
  • в інших внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні — 10 см;
  • в Азовському регіоні — 9 см.

Довжину визначають по спині — від лінії між серединою очей до краю середньої хвостової пластини.

Відповідальність за порушення

За незаконний вилов раків передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування збитків рибному господарству.

Розмір компенсації становить 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.

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Україна штраф

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