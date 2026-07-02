В Україні офіційно стартував сезон вилову раків, проте, що потрібно знати рибалкам, щоб не отримати штраф
1 липня на Київщині та в усій Україні завершилася сезонна заборона на вилов раків, що діяла з 1 грудня 2025 року. Відтепер любителі риболовлі знову можуть добувати цих річкових мешканців, дотримуючись Правил любительського рибальства. Про це повідомили у Держрибагентстві.
В Україні відкрито сезон лову раків
На водоймах України завершено заборону на вилов раків, яка тривала з кінця минулого року. З сьогоднішнього дня рибалки можуть відновити їхній вилов за умови дотримання природоохоронних вимог.
Голова Держрибагентства Ігор Клименок зазначив, що скасування заборони є довгоочікуваним для багатьох рибалок, однак наголосив на необхідності відповідального ставлення до водних біоресурсів і дотримання законодавства.
Правила вилову раків
Згідно з чинними нормами, одній особі дозволяється виловлювати до 30 раків на добу.
Дозволені способи вилову:
- ручне збирання;
- раколовка типу «хапка» діаметром до 70 см із кроком вічка до 22 мм (не більше однієї на рибалку);
- підсак діаметром до 100 см;
- «хватка» («павук») розміром не більше 1×1 м із кроком вічка до 10 мм.
Водночас заборонено ручне збирання раків у темний час доби — пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу — із використанням підсвічування.
Мінімальні розміри для вилову
Під час риболовлі обов’язково слід враховувати мінімально дозволені розміри раків:
- у дніпровських водосховищах — 11 см;
- в інших внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні — 10 см;
- в Азовському регіоні — 9 см.
Довжину визначають по спині — від лінії між серединою очей до краю середньої хвостової пластини.
Відповідальність за порушення
За незаконний вилов раків передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування збитків рибному господарству.
Розмір компенсації становить 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.
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