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Путін підписав закон про вихід рф із договору про заборону ядерних випробувань

12:21, 2 листопада 2023
Російський диктатор підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Путін підписав закон про вихід рф із договору про заборону ядерних випробувань
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Російський диктатор Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це пишуть росзмі.

Зазначимо, що Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року.

Головною метою договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.

Раніше повідомлялося, що у рф хочуть скасувати ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань. 

Зазначимо, що рф постійно шантажує ядерною зброєю. Як відомо, рф доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що "це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок". 

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