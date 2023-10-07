У рф хочуть скасувати ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань, — посол

Такий крок Вашингтон засудив та назвав загрозою «глобальній нормі».

Посол рф в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) заявив, що Москва буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору. Про це повідомляє Reuters.

«Мета полягає в тому, щоб бути на рівних з США, які підписали Договір, але не ратифікували його. Відкликання не означає наміру відновити ядерні випробування», — сказав він.

Зазначається, що такий крок Вашингтон засудив і назвав загрозою «глобальній нормі» проти ядерних вибухів.

«Ми стурбовані сьогоднішніми коментарями посла Ульянова у Відні. Подібний крок будь-якої держави-учасниці марно ставить під загрозу глобальну норму проти випробувань ядерного вибуху», — йдеться в заяві представника Державного департаменту США.

У Держдепі США зазначають, що Вашингтон розглядає план Москви щодо відкликання ратифікації ДВЗЯВ як спосіб посилити тиск на США та інші країни, щоб вони припинили постачання зброї та іншу допомогу Україні в її боротьбі проти російських військ.

Раніше у ЗМІ писали, що США, Китай та рф активно модернізують та розширюють свої ядерні полігони.

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