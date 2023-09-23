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США, Китай та рф активно модернізують та розширюють свої ядерні полігони, — ЗМІ

09:20, 23 вересня 2023
Протягом останніх років, згідно з супутниковими знімками, ці країни побудували нові об'єкти й прорили нові тунелі на ядерних полігонах.
США, Китай та рф активно модернізують та розширюють свої ядерні полігони, — ЗМІ
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США, Китай та рф протягом останніх 3-5 років побудували нові об’єкти та прорили тунелі на власних ядерних полігонах, повідомляє CNN.

"Сполучені Штати, Китай і росія протягом останніх років побудували нові об’єкти та викопали нові тунелі на власних ядерних полігонах, це показують супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN", - йдеться у повідомленні.

Фото виданню надав Джеффрі Льюїс, аналітик, професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері. На них видно розширення ядерних полігонів порівняно з тим, який вигляд вони мали декілька років тому.

Один з цих полігонів експлуатується Китаєм у регіоні Сіньцзян, ще один - росією на архіпелазі в акваторії Північного Льодовитого океану, а інший - США в пустелі Невада.

Згідно з новими знімками, там з’явилися нові тунелі під горами, дороги та сховища. Також на цих об'єктах пожвавився рух транспортних засобів. що в’їжджають, а потім залишають територію.

"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що рф, Китай та Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - сказав Джеффрі Льюїс.

Цього жодна з цих країн не робила після того, як підземні ядерні випробування були заборонені Всеохоплюючим ядерним випробуванням 1996 року. Договір про їх заборону підписали, але не ратифікували, Китай та США.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

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