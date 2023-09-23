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  1. В мире

США, Китай и рф активно модернизируют и расширяют свои ядерные полигоны, — СМИ

09:20, 23 сентября 2023
В последние годы, согласно спутниковым снимкам, эти страны построили новые объекты и прорыли новые тоннели на ядерных полигонах.
США, Китай и рф активно модернизируют и расширяют свои ядерные полигоны, — СМИ
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США, Китай и рф  за последние 3-5 лет построили новые объекты и прорыли тоннели на собственных ядерных полигонах, сообщает CNN.

"Соединенные Штаты, Китай и россия в последние годы построили новые объекты и прорыли новые тоннели на собственных ядерных полигонах, это показывают спутниковые снимки, эксклюзивно полученные CNN", - говорится в сообщении.

Фото изданию предоставил Джеффри Льюис, аналитик, профессор Центра исследований по военному нераспространению Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери. На них видно расширение ядерных полигонов по сравнению с тем, как они выглядели несколько лет назад.

Один из этих полигонов эксплуатируется Китаем в регионе Синьцзян, еще один - Россией на архипелаге в акватории Северного Ледовитого океана, а другой - США в пустыне Невада.

Согласно новым снимкам, там появились новые туннели под горами, дороги и хранилища. Также на этих объектах оживилось движение транспортных средств, въезжающих, а затем покидающих территорию.

"Мы видим действительно много намеков, свидетельствующих о том, что россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - сказал Джеффри Льюис.

Это ни одна из этих стран не делала после того, как подземные ядерные испытания были запрещены Всеобъемлющим ядерным испытанием в 1996 году. Договор об их запрете подписали, но не ратифицировали Китай и США.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

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