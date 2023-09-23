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Буданов об ударе по штабу Черноморского флота рф: Погибли по меньшей мере 9 человек, российские генералы тяжело ранены

08:50, 23 сентября 2023
В то же время Буданов не подтвердил сообщений о вероятной гибели командующего Черноморским флотом рф.
Буданов об ударе по штабу Черноморского флота рф: Погибли по меньшей мере 9 человек, российские генералы тяжело ранены
Фото: УНИАН
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Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил "Голосу Америки", что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота рф в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16.

"Среди раненых - командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – сообщил Буданов.

В то же время Буданов не подтвердил сообщений о вероятной гибели командующего Черноморским флотом рф адмирала Виктора Соколова.

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников.

"Понятно, что агентурные источники – одни из основных", – добавил он.

В то же время начальник ГУР не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота рф ракеты западного производства.

"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", – сказал он.

Напомним, что 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, Украина поразила штаб Черноморского флота рф. 

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