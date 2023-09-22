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Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия оставил заявление бывшего председателя столичной апелляции без рассмотрения.

Требование о снесении объекта самовольного строительства и об отмене регистрации права собственности могут рассматриваться в админсудопроизводстве как основное и производное исковое требование: позиция ВС

Вопрос юрисдикции админсуда при обращении прокурора с иском, который касается собственности, но одновременно содержит основные и производные исковые требования, - позиция Верховного Суда.

В Украине создадут Реестр лоббистов, – Кабмин решил ускорить процесс

Кабмин решил ускорить регулирование деятельности лоббистских организаций в Украине, изменив срок внесения соответствующего законопроекта с декабря 2023 года на сентябрь 2023 года.

Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок

Реестр олигархов может быть создан, но уже после окончания войны.

Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

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  1. В Украине

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар: видео

13:41, 22 сентября 2023
В Севастополе прогремели взрывы, сообщают о ракетной атаке.
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар: видео
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Во временно оккупированном Севастополе, расположенном на аннексированном полуострове Крым, раздались громкие взрывы. Местные телеканалы сообщают о ракетной атаке и большой дымовой завесе над Севастопольской бухтой.

По информации так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, ракеты ударили по штабу Черноморского флота, расположенному в этом городе. На данный момент нет точной информации о количестве пострадавших или ущерба, информация в процессе уточнения.

Ситуация в регионе остается напряженной.

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