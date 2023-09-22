По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар: видео

В Севастополе прогремели взрывы, сообщают о ракетной атаке.

Во временно оккупированном Севастополе, расположенном на аннексированном полуострове Крым, раздались громкие взрывы. Местные телеканалы сообщают о ракетной атаке и большой дымовой завесе над Севастопольской бухтой.

По информации так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, ракеты ударили по штабу Черноморского флота, расположенному в этом городе. На данный момент нет точной информации о количестве пострадавших или ущерба, информация в процессе уточнения.

Ситуация в регионе остается напряженной.

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