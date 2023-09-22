По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завданий ракетний удар: відео

У Севастополі пролунали вибухи, повідомляють про ракетну атаку.

В тимчасово окупованому Севастополі, розташованому на анексованому півострові Крим, пролунали гучні вибухи. Місцеві телеканали повідомляють про ракетну атаку та велику димову завісу над Севастопольською бухтою.

За інформацією так званого «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, ракети вдарили по штабу Чорноморського флоту, розташованому в цьому місті. Наразі немає точної інформації про кількість постраждалих або збитків, інформація в процесі уточнення.

Ситуація у регіоні залишається напруженою.

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