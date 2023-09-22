Декларації за 2021-2022 роки треба подати до 31 січня 2024 року, — НАЗК

До 31 січня декларанти мають подати декларації за звітні періоди 2021-2022 років, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.

Національне агенство з питань запобігання корупції вітає ухвалення Закону про відновлення електронного декларування та закликає нардепів ініціювати зміни. Про це повідомляє НАЗК.

Декларації за 2021-2022 роки треба подати до 31 січня наступного року.

«НАЗК готове до відновлення декларування та забезпечить відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не пізніше 60 днів з дня набрання чинності Законом з урахуванням безпекових запобіжників», — йдеться у повідомленні.

Протягом місяця з дня набрання чинності Закону НАЗК забезпечить приведення своїх актів, роз’яснень, методичних рекомендацій тощо у відповідність до нових норм, в тому числі в частині відбору декларацій для проведення їх повної перевірки та порядку проведення таких перевірок.

Так, кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за звітні періоди 2021-2022 років, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.

Законом також передбачено, що ті особи, які під час дії воєнного стану до набрання чинності Законом, вже подали декларації за 2021-2022 роки, мають право подати виправлені декларації за ці періоди. Для цього протягом 14 днів з дня набрання чинності Законом їм необхідно буде письмово звернутися до НАЗК з проханням забезпечити можливість подати виправлену декларацію. Після чого зазначені суб’єкти декларування зможуть упродовж 30 календарних днів (відлік починається з дня, наступного за днем одержання НАЗК відповідного звернення суб’єкта декларування) подати виправлені декларації за ці періоди.

З з відновленням декларування запускаються і механізми фінансового контролю. За допомогою логічного та арифметичного контролю буде розрахований показник рейтингу ризику кожної поданої декларації. Перевірки декларацій здійснюватимуться поступово після їх подачі з урахуванням оцінки ризиків.

«Водночас, опрацювавши положення уже ухваленого Закону, НАЗК звертає увагу на ті ризики, які все ще залишаються в положеннях ухваленого документа. Задля їхнього усунення НАЗК запропонувало зміни до Закону України «Про запобігання корупції», які дозволять удосконалити антикорупційні механізми та забезпечать правову визначеність законодавчих норм.

Звертаємося до народних депутатів України з закликом використати своє право законодавчої ініціативи та подати відповідні зміни до Закону України “Про запобігання корупції”. Саме ініціативність законотворців скоротить час на врегулювання цих ризиків, оскільки подання таких змін від НАЗК, за регламентом узгоджувальних процедур Кабінету Міністрів України, може тривати кілька місяців.

Окремо звертаємо увагу, що публічність даних є ознакою демократичного цивілізованого світу, в якому вони трактуються як прояв доброчесності публічних службовців. Використання цих даних окупантом може поставити під загрозу безпеку членів сімей декларантів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Рекомендуємо декларантам та членам їх сімей з окупованих з 24.02.2022 територій, відкриття декларацій яких може становити для них небезпеку, виїхати на підконтрольну Україні територію якнайшвидше», — зазначили в Агентстві.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців.

Однак громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб. Декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров'я, будуть закритими.

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