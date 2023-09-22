НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения чиновника на должность

Соответствующие изменения предусмотрены законом о возобновлении декларирования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом 20 сентября с учетом предложений Президента законом о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц (законопроект 9534).

Так, статья 51-1 закона о предотвращении коррупции дополнена частью 7, согласно которой во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность дня избрания (назначения) лица на должность, в связи с пребыванием на которой у лица впервые возникла обязанность подачи деклараций.

Также закон предусматривает, что сомнения будут толковать в пользу декларантов, а разъяснения НАПК будут только рекомендациями.

В частности, предусмотрено, что в случае если нормы закона в сфере предотвращения коррупции допускают неоднозначное (множественное) толкование норм о правах и обязанностях декларантов, то применяется «наиболее благоприятное для таких лиц» толкование нормы.

В законе также прописано, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования, которые уже были предметом проверки НАПК и по результатам проверки каких нарушений не обнаружено.

Еще одной новеллой является то, что сведения считаются указанными в декларации, если они отражены хотя бы в одном разделе декларации. В таком случае невнесение сведений в другие разделы декларации не считается представлением субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или непредставлением таких сведений.

Подробнее о новом законе можно прочитать по ссылке.