Как получить помощь при усыновлении ребенка в Украине: подробности

Усыновить в Украине ребенка могут граждане, которые постоянно проживают в стране.

Граждане, которые постоянно проживают в Украине и усыновили ребенка, который ранее был сиротой или был лишен родительской опеки, имеют право на помощь при усыновлении, – сообщили в Правительстве.

Для получения помощи необходимо выполнить следующие шаги:

Подайте заявление: Заявление на получение помощи нужно подать не позднее, чем через 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка.

Заполните заявление: Для этого перейдите на портал Дія и заполните необходимую форму заявления.

Добавьте необходимые документы: Вместе с заявлением приложите необходимые документы, подтверждающие факт усыновления и статус ребенка как сироты или ребенка, который был лишен родительской опеки.

Результат рассмотрения заявления вам будет отправлено на электронную почту, которую вы указали при регистрации, а также будет доступен в электронном кабинете пользователя на портале Дія.

Сумма помощи составляет 41 280 гривен и включает единовременную выплату в размере 10 320 гривен и ежемесячную выплату в размере 860 гривен в течение 36 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.