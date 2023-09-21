Словакия и Украина согласовали систему торговли зерном, минуя обращение в ВТО

Украина согласилась остановить жалобу на запрет импорта, поданную во Всемирную торговую организацию.

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию. Об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Словакии, передает Reuters.

Также отмечается, что Украина согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии во Всемирную торговую организацию.

"Министры договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", - говорится в электронном письме словацкого министерства.

В то же время в ведомстве не сообщили подробности того, как будет работать система лицензирования.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту агропродукции.

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