Словаччина та Україна погодили систему торгівлі зерном, минаючи звернення до СОТ

Україна погодилася зупинити скаргу на заборону імпорту, яку подала до Світової організації торгівлі.

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дасть змогу скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини. Про це йдеться у заяві міністерства сільського господарства Словаччини, передає Reuters.

Також зазначається, що Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини до Світової організації торгівлі.

"Міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій. Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", - йдеться в електронному листі словацького міністерства.

Водночас у відомстві не повідомили подробиць того, як працюватиме система ліцензування.

Нагадаємо, що Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції.

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