Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом, під час якої вони домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

«Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту», — йдеться у повідомленні.

Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Нагадаємо, що у Польщі погрожували розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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