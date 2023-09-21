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Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції

13:31, 21 вересня 2023
Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції
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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом, під час якої вони домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

«Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту», — йдеться у повідомленні. 

Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких  буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. 

Нагадаємо, що у Польщі погрожували розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. 

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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