Польща планує скасувати пільги українським біженцям

В Польщі розглядають можливість не продовжувати допомогу українським біженцям наступного року.

Джерело фото: biz.censor.net

Польща розглядає можливість скасування пільг для українських біженців. Відповідні положення, що надають пільги біженцям, втратять чинність на початку наступного року, і рішення щодо їхнього продовження ще не приймалося, – повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише businessinsider.com.pl.

«Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року» – так сказав речник уряду.

Водночас, він зазначив, що поки немає інформації про те, чи продовжуватимуть дію ці положення після їхнього закінчення.

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