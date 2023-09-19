Польша планирует отменить льготы украинским беженцам

В Польше рассматривают возможность не продолжать помощь украинским беженцам в следующем году.

Источник фото: biz.censor.net

Польша рассматривает возможность отмены льгот для украинских беженцев. Соответствующие положения, предоставляющие льготы беженцам, потеряют силу в начале следующего года, и решение об их продлении еще не принималось, – сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, пишет businessinsider.com.pl.

«Ничто не является постоянным, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто теряют силу в начале следующего года», – так сказал представитель правительства.

В то же время, он отметил, что пока нет информации о том, будут ли продолжать действие эти положения после их окончания.

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