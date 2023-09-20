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  1. У світі

У Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу

09:45, 20 вересня 2023
Польський міністр підкреслив, що відсутність суспільної підтримки допомоги Україні в такому ж обсязі, як раніше, означатиме, що її доведеться скоротити.
У Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу
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У Польщі допускають зниження підтримки України на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Про це заявив польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк у інтерв’ю PAP.

Відповідаючи на запитання про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є «невблаганним» у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

«Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні», – сказав Шинковський вель Сенк.

Він підкреслив, що відсутність суспільної підтримки допомоги Україні в такому ж обсязі, як раніше, означатиме, що її доведеться скоротити.

«Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер», – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України до ЄС, він підкреслив, що Україна повинна виконати чітко визначені умови у низці галузей.

«Україна, як країна з дуже розвиненим аграрним сектором, повинна усвідомлювати, що для вступу до Європейського Союзу вона повинна виконати низку конкретних умов. І не тільки в цьому питанні», – зазначив він.

«Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам», – додав міністр.

Раніше стало відомо, що Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в питанні імпорту українського зерна його країна захищатиме інтереси власних фермерів. Крім цього, він порівняв Україну з «потопельником, який хапається за соломинку».

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