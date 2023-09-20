Україна схожа на потопельника, який хапається за соломинку, — Дуда прокоментував ситуацію із зерном

За словами Президента Польщі, в питанні імпорту українського зерна його країна захищатиме інтереси власних фермерів.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в питанні імпорту українського зерна його країна захищатиме інтереси власних фермерів. Крім цього, він порівняв Україну з «потопельником, який хапається за соломинку». Про це повідомляє Polskie Radio.

За його словами, Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, через які зараз проводиться нібито вдвічі більше зерна, ніж в лютому цього року.

Він також додав, що його країна хоче допомогти Україні, але має відстоювати інтереси власних фермерів.

Коментуючи риторику України в цьому питанні, він порівняв її з «потопельником, який хапається за соломинку».

«Чи повинні ми діяти, щоб захистити себе від травм від потопаючого? Звичайно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий нам не завдав шкоди, тому що якщо потопаючий заподіяє шкоду і втопить нас, йому не буде допомоги», - сказав Дуда.

Він також повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

«Наразі це питання зняте з порядку денного», - сказав Дуда.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.