Украина похожа на утопающего, хватающегося за соломинку, — Дуда прокомментировал ситуацию с зерном

По словам Президента Польши, в вопросе импорта украинского зерна его страна будет защищать интересы фермеров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в вопросе импорта украинского зерна его страна будет защищать интересы фермеров. Кроме этого, он сравнил Украину с «утопленником, который хватается за соломинку». Об этом сообщает Polskie Radio.

По его словам, Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, через которые сейчас производится якобы вдвое больше зерна, чем в феврале этого года.

Он также добавил, что его страна хочет помочь Украине, но она должна отстаивать интересы собственных фермеров.

Комментируя риторику Украины в этом вопросе, он сравнил ее с «утопленником, который хватается за соломинку».

«Должны ли мы действовать, чтобы защитить себя от травм от утопающего? Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий нам не причинил вреда, потому что, если утопающий причинит вред и утопит нас, ему не будет помощи», - сказал Дуда.

Он также сообщил, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.

«Пока этот вопрос снят с повестки дня», - сказал Дуда.

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