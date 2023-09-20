Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

Кабмин исключил из постановления норму об осмотре авто таможенниками по поручению правоохранителей

Кабмин изменил исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может производиться осмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами.

Народные депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета, — Комитет одобрил финальную версию закона о э-декларировании, документ

Также из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский призвал Трампа публично поделиться мирным планом окончания войны

08:43, 20 сентября 2023
Президент предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, неприемлем.
Зеленский призвал Трампа публично поделиться мирным планом окончания войны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине. Об этом глава государства заявил в интервью Вольфу Блицеру из CNN после выступления на Генеральной ассамблее ООН.

В то же время Президент предупредил, что любой мирный план, согласно которому Киев отказывается от территории, неприемлем.

«Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», - заявил Зеленский.

Напомним, на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Украина знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности по кулисам о войне, однако злу нельзя доверять.

Также Трамп оскандалился заявлением о войне в Украине. Он заявил, что нашему государству нужно было заключить соглашение с россией и отдать ему некоторые территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду