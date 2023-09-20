Зеленский призвал Трампа публично поделиться мирным планом окончания войны

Президент предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, неприемлем.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине. Об этом глава государства заявил в интервью Вольфу Блицеру из CNN после выступления на Генеральной ассамблее ООН.

В то же время Президент предупредил, что любой мирный план, согласно которому Киев отказывается от территории, неприемлем.

«Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», - заявил Зеленский.

Напомним, на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Украина знает о попытках заключить какие-то теневые договоренности по кулисам о войне, однако злу нельзя доверять.

Также Трамп оскандалился заявлением о войне в Украине. Он заявил, что нашему государству нужно было заключить соглашение с россией и отдать ему некоторые территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.