Зеленський закликав Трампа публічно поділитися мирним планом закінчення війни

Президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

Президент України Володимир Зеленський закликав коишнього президента США Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні. Про це глава держави заявив у інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

В той же час Президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

«Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти.

Також Трамп оскандалився заявою про війну в Україні. Він заявив, що нашій державі потрібно було укласти угоду із росією та «віддати» їй деякі території.

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