Вірменія звернулась до ЄСПЛ через агресію Азербайджану

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його агресію. Про це повідомляє News.am
«Представник Міжнародних правових справ сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати тимчасовий захід, щоб запобігти безповоротній втраті прав цивільного населення внаслідок широкомасштабної агресії, розв’язаної з боку Азербайджану проти населення Нагірного Карабаху», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, країна вимагає зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав так звані «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабаху.
Також відомо, що Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.
Додамо, що 19 вересня у Єревані почався протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.