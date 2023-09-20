Вірменія звернулась до ЄСПЛ через агресію Азербайджану

Єреван вимагає зобов'язати Баку припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

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Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його агресію. Про це повідомляє News.am

«Представник Міжнародних правових справ сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати тимчасовий захід, щоб запобігти безповоротній втраті прав цивільного населення внаслідок широкомасштабної агресії, розв’язаної з боку Азербайджану проти населення Нагірного Карабаху», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, країна вимагає зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав так звані «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабаху.

Також відомо, що Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.

Додамо, що 19 вересня у Єревані почався протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.

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