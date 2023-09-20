Армения обратилась в ЕСПЧ из-за агрессии Азербайджана

Ереван требует обязать Баку прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

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Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры по отношению к Азербайджану из-за его агрессии. Об этом сообщает News.am

«Представитель Международных правовых дел сегодня обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить безвозвратную утрату прав гражданского населения в результате широкомасштабной агрессии, разрешенной со стороны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

В частности, страна требует обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемые "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

Добавим, что 19 сентября в Ереване начался протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

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