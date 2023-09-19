Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху

Баку вимагає від Єревана вивести з регіону вірменських військових і «розпустити режим Ханкенді».

Азербайджан заявляє, що Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху, оскільки це "єдиний шлях до миру" в регіоні. Про це повідомляє МЗС Азербайджану.

Там повідомляють, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху – це реакція на "низку масштабних військових провокацій і терактів" з боку сил Вірменії.

"Метою заходів є незаконні військові з'єднання та військова інфраструктура. Азербайджанська сторона в жодному разі не націлилася на мирних жителів. Зокрема, необхідно вірменському цивільному населенню триматися подалі від військових цілей", – стверджується в заяві.

В МЗС заявляють, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху являє "собою серйозну загрозу регіональному миру і стабільності".

"Єдиний спосіб домогтися миру і стабільності в регіоні – беззастережно і повністю вивести вірменські збройні сили з Карабаського регіону Азербайджану", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху.

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