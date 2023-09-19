Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку стане простіше вирахувати, зокрема, за даними податкового обліку та інформацією, залишеною при оформленні різних документів. Персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Авторами відповідного законопроекту 10062 виступає велика група народних депутатів з різних фракцій: Давид Арахамія, Петро Порошенко, Михайло Цимбалюк, Ірина Геращенко, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Мар’яна Безугла та інші.

Зокрема, додається норма про те, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба України та Державна міграційна служба, подають шляхом електронної взаємодії до Міноборони визначені законом відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Розширюється перелік органів, які надсилають дані до Реєстру.

Зокрема Міністерство охорони здоров’я передає дані стосовно номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомості про стан здоров’я. Нагадаємо, що відповідні дані громадяни залишали під час «приписки» до сімейного лікаря, зокрема, під час процесу вакцинації.

Тоді дані про вакцинацію вносили до Дії.

Міністерство внутрішніх справ України передає відомості про:

наявність (відсутність) судимості;

дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю,

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом тощо.

Міністерство юстиції України – відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню - виконавчі документи

Державна податкова служба подає відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Міносвіти – відомості про освіту та спеціальність, відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації

інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних – відомості по володіння іноземними мовами; відомості про виконання військового обов’язку та проходження військової служби; військово-облікові ознаки; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) тощо.

До вже існуючого переліку персональних даних, які вносяться до Реєстру стосовно призовника, військовозобов’язаного та резервіста (зокрема про місце роботи, місце проживання тощо) додаються також відомості про номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом; відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації, відомості по володіння іноземними мовами, відомості про виконавчі документи (наприклад, якщо військовозобов’язаний боргує з виплатою аліментів); відомості про дозвіл на володіння зброєю тощо.

Хоча закон ще не ухвалено, у Міноборони повідомили, що Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з Мінфіном, МВС, Міносвіти, ДСА, і роботу з організації підписання зазначених спільних наказів з МОЗ та іншими органами.

Співавтор законопроекту, народний депутат від фракції «ЄС» Ірина Геращенко пояснила, чому її фракція підтримала цей законопроект своїми підписами. Зокрема, за її словами, справа у тому, що законопроект також врегульовує спрощення отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Раніше її фракція реєструвала інший законопроект про автоматичне отримання УБД, але цей проект «не розглядають та не приймають».

Тому, як стверджує Ірина Геращенко, «на робочій групі напрацювали компромісний законопроєкт, який вирішує питання автоматичного УБД , але паралельно створює автоматичний реєстр військовозобовʼязаних.

Зараз зареєстровано компромісний законопроєкт 10062, яким спрощується обмін інформацією між реєстрами й запроваджується електронна процедура набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Законопроєкт передбачає уточнення до порядку ведення Реєстру військовозобовʼязаних.

Нинішні паперові реєстри створюють передумови для зловживань і корупції, сподіваюся, електронний реєстр сприятиме прозорості.

На жаль, на робочій групі не врахували всі зауваження «ЄС» щодо надмірного втручання в приватне життя в реєстрі, зокрема, інформація щодо виїзду закордон, інше.

Подаватимемо поправки до другого читання, аби ці загрози зняти», зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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