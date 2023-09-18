Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку стане простіше вирахувати, зокрема, за даними податкового обліку та інформацією, залишеною при оформленні різних документів. Відповідні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Законопроект із цими змінами 18 вересня зареєстровано у Верховній Раді під номером 10062. Авторами законопроекту виступає велика група народних депутатів з різних фракцій: Давид Арахамія, Петро Порошенко, Михайло Цимбалюк, Ірина Геращенко, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Мар’яна Безугла та інші.

Так, вносяться зміни до Закон «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», основним завданням якого відтепер також буде «ідентифікація призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Встановлюється, що оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється із використанням засобів Реєстру.

Реєстр стане не просто автоматизованим, а електронним.

Додається норма про те, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба України та Державна міграційна служба, подають шляхом електронної взаємодії Держателю Реєстру, тобто, Міноборони визначені законом відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Наразі (до змін) ця норма звучить так: «Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років».

Також встановлюється, що дані надходять до Реєстру автоматично, шляхом електронної взаємодії:

«Реєстр наповнюється відомостями про призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом отримання їх за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, перелік яких визначений частиною третьою статті 14 цього Закону».

Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками).

Розширюється перелік органів, які надсилають дані до Реєстру.

Зокрема Міністерство охорони здоров’я передає дані стосовно номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомості про стан здоров’я. Нагадаємо, що відповідні дані громадяни залишали під час «приписки» до сімейного лікаря, зокрема, під час процесу вакцинації.

Тоді дані про вакцинацію вносили до Дії.

Міністерство внутрішніх справ України передає відомості про:

наявність (відсутність) судимості;

дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю,

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом тощо.

Міністерство юстиції України – відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню - виконавчі документи

Державна податкова служба подає відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Міносвіти – відомості про освіту та спеціальність, відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації

інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних – відомості по володіння іноземними мовами; відомості про виконання військового обов’язку та проходження військової служби; військово-облікові ознаки; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) тощо.

До вже існуючого переліку персональних даних, які вносяться до Реєстру стосовно призовника, військовозобов’язаного та резервіста (зокрема про місце роботи, місце проживання тощо) додаються:

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

відомості про мету виїзду за межі України

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації

відомості по володіння іноземними мовами

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню - виконавчі документи;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю та інші.

Також вводиться електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Це програмний інтерфейс Реєстру призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі. Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з:

Міністерством фінансів України,

Міністерством внутрішніх справ,

Міністерством освіти і науки України,

Державною судовою адміністрацією.

Також Міністерство оборони України веде роботу з організації підписання зазначених спільних наказів з Міністерством охорони здоров’я України, Пенсійним фондом України, Офісом Генерального прокурора та іншими.

Автор: Наталя Мамченко

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