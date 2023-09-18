Уклонистов смогут найти с помощью данных Налоговой службы, реестров должников и приписки к семейным врачам, - большая группа с разных фракций внесла законопроект

Вычислить уклонистов станет проще: в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому Налоговая служба, Минюст и МВД будет передавать личные данные о военнообязанных в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Уклоняющихся от исполнения воинского долга лиц проще вычислить, в частности, по данным налогового учета и информации, оставленной при оформлении различных документов. Соответствующие данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Законопроект с этими изменениями 18 сентября зарегистрирован в Верховной Раде под номером 10062. Авторами законопроекта выступает большая группа народных депутатов из разных фракций: Давид Арахамия, Петр Порошенко, Михаил Цимбалюк, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ярослав Юрчишин и другие.

Так, вносятся изменения в Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», основной задачей которого теперь также будет «идентификация призывников, военнообязанных и резервистов».

Установлено, что оформление документов военного учета граждан Украины осуществляется с использованием средств Реестра.

Реестр станет не просто автоматизированным, а электронным.

Прилагается норма о том, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба Украины и Государственная миграционная служба подают путем электронного взаимодействия Держателю Реестра, то есть, Минобороны определенные законом сведения о всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

В настоящее время (до изменений) эта норма звучит так: «Для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия один раз предоставляет владельцу Реестра сведения, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона, в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет».

Также устанавливается, что данные поступают в Реестр автоматически путем электронного взаимодействия:

«Реестр наполняется сведениями о призывниках, военнообязанных и резервистах путем получения их посредством электронного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы , перечень которых определен частью третьей статьи 14 настоящего Закона».

Актуализация базы данных Реестра осуществляется из сведений, вносимых органами ведения Реестра, как и путем информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами (банками).

Расширяется список органов, которые посылают данные в Реестр.

В частности, Министерство здравоохранения передает данные относительно номеров средств связи и адреса электронной почты призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведения о состоянии здоровья. Напомним, что соответствующие данные граждане оставляли во время «приписки» к семейному врачу, в частности во время вакцинации.

Тогда данные о вакцинации вносили в Дію.

Министерство внутренних дел передает сведения о:

наличии (отсутствии) судимости;

разрешительные документы о праве на владение и пользование оружием,

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством и т.п.

Министерство юстиции Украины – сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы

Государственная налоговая служба представляет сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Минобразования – сведения об образовании и специальности, сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации

другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных – сведения по владению иностранными языками; сведения об исполнении воинского долга и прохождении воинской службы; военно-учетные признаки; заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) и т.д.

К уже существующему перечню персональных данных, которые вносятся в Реестр в отношении призывника, военнообязанного и резервиста (в частности, о месте проживания, месте работы и пр.), добавляются:

номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о целях выезда за пределы Украины

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации

сведения по владению иностранными языками

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и использование оружия и другие.

Также вводится электронный кабинет призывника, военнослужащих связанного, резервиста. Это программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, содержащихся в Реестре. Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень отображаемых сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией по:

Министерством финансов Украины,

Министерством внутренних дел,

Министерством образования и науки Украины,

Государственной судебной администрацией.

Также Министерство обороны Украины ведет работу по организации подписания указанных совместных приказов с Министерством здравоохранения Украины, Пенсионным фондом Украины, Офисом Генерального прокурора и другими.

Автор: Наталья Мамченко

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