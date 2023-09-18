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Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

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Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

16:04, 18 сентября 2023
Владимир Кузьменко будет заменять Ярослава Романюка в случае его отсутствия.
Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов
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Совет судей Украины 18 сентября 2023 избрал также первого в истории Украины заместителя члена Совещательной группы экспертов.

Решением Совета судей Украины (РСУ) заместителем члена Совещательной группы экспертов сроком на 3 года избран судья Шестого апелляционного административного суда Владимир Кузьменко.

Владимира Кузьменко поддержали 19 членов Совета судей. Не поддержали кандидата 7 членов РСУ.

Во время предварительного рейтингового голосования Владимир Кузьменко получил 18 голосов членов РСУ, в то время как судья ВСУ в отставке Александр Волков получил только 4 голоса. Еще один кандидат, судья КАС ВС Николай Гимон, не был включен в бюллетень для голосования, поскольку не дал согласия на участие в отборе заместителя члена Совещательной группы экспертов.

Отметим, что заместитель члена Совещательной группы экспертов будет заменять члена Совещательной группы в случае его отсутствия в ходе заседания Группы экспертов или в случае прекращения его полномочий.

Также заместитель члена Совещательной группы экспертов может участвовать в заседаниях Совещательной группы, однако не имеет права голоса во время заседаний.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 сентября 2023 г. РСУ избрала на должность члена Совещательной группы экспертов судью Верховного Суда Украины в отставке Ярослава Романюка.

Автор: Вячеслав Хрипун

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