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Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

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Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

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Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

15:14, 18 сентября 2023
Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.
Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ
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Совет судей Украины 18 сентября 2023 года избрал первого в истории Украины члена Совещательной группы экспертов.

Членом первого состава Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей сроком на 3 года избран судья Верховного Суда Украины в отставке Ярослав Романюк.

За кандидата проголосовали 22 члена Совета судей. Еще 4 члена ССУ не поддержали Ярослава Романюка.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 сентября Ярослав Романюк также был признан победителем рейтингового голосования за кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов. За Ярослава Романюка проголосовали 20 членов ССУ.

Напомним, что отбор судей Конституционного Суда Украины теперь осуществляет Совещательная группа экспертов.

Отметим, что Ярослав Романюк с 2017 года судья в отставке. До этого он возглавлял Верховный Суд Украины.

Ярослав Романюк является первым заместителем председателя Наблюдательного совета «Индустриалбанка».

Автор: Вячеслав Хрипун

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