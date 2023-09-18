Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей Украины 18 сентября 2023 года избрал первого в истории Украины члена Совещательной группы экспертов.

Членом первого состава Совещательной группы экспертов по квоте Совета судей сроком на 3 года избран судья Верховного Суда Украины в отставке Ярослав Романюк.

За кандидата проголосовали 22 члена Совета судей. Еще 4 члена ССУ не поддержали Ярослава Романюка.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 сентября Ярослав Романюк также был признан победителем рейтингового голосования за кандидатов на должность члена Совещательной группы экспертов. За Ярослава Романюка проголосовали 20 членов ССУ.

Напомним, что отбор судей Конституционного Суда Украины теперь осуществляет Совещательная группа экспертов.

Отметим, что Ярослав Романюк с 2017 года судья в отставке. До этого он возглавлял Верховный Суд Украины.

Ярослав Романюк является первым заместителем председателя Наблюдательного совета «Индустриалбанка».

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.