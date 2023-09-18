Ярослав Романюк обраний членом Дорадчої групи експертів по квоті РСУ

Колишнього голову Верховного Суду України підтримали 22 члени Ради суддів України.

Рада суддів України 18 вересня 2023 року обрала першого в історії України члена Дорадчої групи експертів.

Членом першого складу Дорадчої групи експертів по квоті Ради суддів строком на 3 роки обрано суддю Верховного Суду України у відставці Ярослава Романюка.

За кандидата проголосували 22 члени Ради суддів. Ще 4 члена РСУ не підтримали Ярослава Романюка.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 18 вересня Ярослав Романюк також був визнаний переможцем рейтингового голосування за кандидатів на посаду члена Дорадчої групи експертів. За Ярослава Романюка проголосували 20 членів РСУ.

Нагадаємо, що відбір суддів Конституційного Суду України відтепер здійснює Дорадча група експертів.

Зазначимо, що Ярослав Романюк з 2017 року є суддею у відставці. До цього він очолював Верховний Суд України.

Наразі Ярослав Романюк є першим заступником голови Наглядової ради «Індустріалбанку».

Автор: В'ячеслав Хрипун

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