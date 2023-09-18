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Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

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З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

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  1. В Україні

Воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам

19:35, 18 вересня 2023
До початку повномасштабного вторгнення рф вони приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.
Воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам
Фото: СБУ
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Вісьмом зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, повідомили про підозру у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомляє СБУ. 

Їх взяли у полон під час боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

Зазначається, що майже всі вони бойовики «зі стажем», оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення рф приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.

Наприкінці лютого 2022 року вони добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.

Також зрадники облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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