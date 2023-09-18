Воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам

До початку повномасштабного вторгнення рф вони приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.

Фото: СБУ

Вісьмом зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, повідомили про підозру у державній зраді та колабораціонізмі. Про це повідомляє СБУ.

Їх взяли у полон під час боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

Зазначається, що майже всі вони бойовики «зі стажем», оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення рф приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.

Наприкінці лютого 2022 року вони добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.

Також зрадники облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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